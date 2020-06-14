مقتل وإصابة 3 من القوات الهندية في قصف باكستاني بإقليم كشمير

أعلن الجيش الهندي، مقتل أحد أفراده وإصابة اثنين اخرين في اطلاق نار وقصف من جانب القوات الباكستانية على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال مسئولون بالجيش الهندي -حسبما ذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الأحد- إن إطلاق النار وقع في قطاعي "شاهبور" و"كيرني" في منطقة "بونش"، فيما ردت القوات الهندية بإطلاق النار، مما أوقع جرحى بين صفوف الجيش الباكستاني لم يتسن تحديد عددهم.

يشار إلى أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".