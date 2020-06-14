 مقتل وإصابة 3 من القوات الهندية في قصف باكستاني بإقليم كشمير - بوابة الشروق
الأحد 14 يونيو 2020 11:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مقتل وإصابة 3 من القوات الهندية في قصف باكستاني بإقليم كشمير

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 11:13 ص

أعلن الجيش الهندي، مقتل أحد أفراده وإصابة اثنين اخرين في اطلاق نار وقصف من جانب القوات الباكستانية على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال مسئولون بالجيش الهندي -حسبما ذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الأحد- إن إطلاق النار وقع في قطاعي "شاهبور" و"كيرني" في منطقة "بونش"، فيما ردت القوات الهندية بإطلاق النار، مما أوقع جرحى بين صفوف الجيش الباكستاني لم يتسن تحديد عددهم.

يشار إلى أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك