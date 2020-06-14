 انتعاش قطاع التعهيد في الفلبين بسبب كورونا - بوابة الشروق
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انتعاش قطاع التعهيد في الفلبين بسبب كورونا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 1:21 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 1:21 م

قالت وزارة العمل الفلبينية إن قطاع التعهيد في البلاد يشهد انتعاشا، مع تطلع الشركات لشغل الآلاف من الوظائف، حيث يجبر وباء كورونا الدول الأخرى على نقل الوظائف إلى الخارج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو القول في بيان اليوم الأحد إن وباء كورونا والركود العالمي سيجبران المزيد من الشركات في دول أخرى على نقل الوظائف إلى الخارج، وسوف يذهب الكثير منها إلى الفلبين.

وقال بيلو: "تلقينا معلومات تفيد بأن بعض الشركات الكبرى قد أطلقت بالفعل إشعارات بمتطلباتها، ومن بينها شركة واحدة بحاجة إلى ملء ما لا يقل عن 4 آلاف وظيفة قبل أيلول/سبتمبر".

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