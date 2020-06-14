برر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أسباب تغيير جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بسبب الخلاف في نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، حيث كان مقرر البدء في جدول الأعمال بمناقشة قوانين الانتخابات، بينما فوجئ النواب بالبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

وقال عبد العال: هناك إشكالية في مشروع قانون مجلس الشيوخ، لاسيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة، والخلاف حول النص على أن يكون 25% في مجلس النواب، لافتا إلى تشكيل لجنة لصياغة توصياتها خلال 48 ساعة في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما أثار عدد من النواب أزمة تغيير جدول الأعمال، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة: "يجب أن نحترم جدول الأعمال ومناقشة الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون في وجود وزير المالية".

وأضاف رشاد، أن جميع النواب حضروا اليوم من أجل مناقشة قانون مجلس الشيوخ، وفقا لجدول الأعمال، مطالبا رئيس البرلمان، بأهمية الالتزام بالبدء في مناقشة قانون مجلس الشيوخ.