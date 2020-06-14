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اتحاد الكرة: لم نحسم قرار تحديد بطل الدوري حال الإلغاء

تصوير:إسلام صفوت
تصوير:إسلام صفوت
محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 3:15 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 3:17 م

شدد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على ان اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لم تحسم قرار تحديد البطل من عدمه في حالة إلغاء الموسم الحالي من الدوري الممتاز، بعد فترة التوقف التي سببها فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقال العطار في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»: «الكل يريد عودة النشاط بشكل طبيعي، ولكن تحكمنا الظروف الصحية في البلد، والمتحدث الرسمي قال سيعاد تقييم عودة النشاط يوم 30 يونيو، لذا موعد عودة النشاط ليس نهائيا من جانب مجلس الوزراء».

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: «كلما تأخرنا كلما زادت الأمور صعوبة، ولكن هناك محددات هل سيضع الاتحاد الإفريقي خطته للفترة القادمة بشأن دوري الأبطال أو الكونفدرالية، لم نتلق أي مواعيد رسمية من الكاف».

وأوضح: «لم نحسم أي قرار بشأن تحديد بطل الدوري حال إلغاء الموسم».

وحول الحالة الصحية لمحمود سعد، المدير الفني للاتحاد، قال العطار: «بحالة جيدة وعاد إلى منزله، ومن المحتمل عودته للعمل هذا الأسبوع».

وأتم: «مجموعة الشباب العاملة معه أوصينا ببقائهم في المنزل 15 يوما تحسبا لإصابة أحدهم، ولم يثبت إصابة أي منهم».


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