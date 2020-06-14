«الأعلى للإعلام» ينتهي من الاستماع لإيضاحات ممثلي الأهلي والزمالك

انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، مساء اليوم الأحد، من الاستماع للإيضاحات التي قدمها الممثلان القانونيان لناديي الأهلي والزمالك.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، أن التحقيقات استمرت 5 ساعات، وستعرض اللجنة نتائج التحقيقات على المجلس في أول اجتماع له.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر بيانا مؤخرا، بشأن الأزمة الناشبة بين الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، مؤكدًا متابعته لحالة الشحن والتراشق اللفظي بين كل من الناديين عبر قناتيهما الفضائيتين.

وأوضح المجلس أنه تلقى شكاوى من رئيسي مجلسي إدارة الناديين برئاسة محمود الخطيب ومرتضى منصور، بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين، ما أسفر عن استقرار المجلس على فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين.