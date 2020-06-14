اتحاد النقل البري في لبنان يقرر عدم زيادة الأسعار

أعلن اتحاد النقل البري في لبنان اليوم الاحد التزام تعريفة النقل المعمول بها سابقا دون أي زيادة.



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن نائب رئيس اتحاد النقل البري نقيب السواقين في الشمال شادي السيد قوله إنه "بعد التشاور مع أركان الاتحاد واتحادات النقل البري نؤكد التزام تعرفة النقل المعمول بها سابقا دون أي زيادة ولا نقصان".



وشدد على أن "القرار انما يعود لوزارة النقل إلا أننا نؤثر الابقاء على وجهتنا المراعية للناس في هذه الظروف الصعبة بعدم زيادة أي مبلغ على تعرفة النقل".



وأعرب عن أمله أن يخرج لبنان من هذه الأزمة بخير وعافية.



وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت يوم الخميس الماضي وعمت مختلف المناطق اللبنانية وقطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.