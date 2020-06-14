رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: بدء تصنيع «ريمديسيفير» في مصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن وكيل دواء ريمديسيفير لعلاج مصابي فيروس كورونا سيتم صناعته في مصر، بدءا من الغد، والإعلان عن الأمر بشكل رسمي.

أضاف «حسني» في لقاء برنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «مصر الأولى»، مساء السبت: «عندنا جزئيتين، جزء ادتهولها منظمة الصحة العالمية، لكن نفس الوكيل بدء يقول إن هذا الدواء سيبقى ليه تصنيع مصري من الغد إن شاء الله، وهو علاج اتعمل عليه دراسات في أمريكا»

وأكد أن الدواء سيتم استخدامه للحالات المصابة بفيروس كورونا التي تصنف كحالات شديدة أو شديدة الخطورة، وليس كل الحالات.