الرئيس الفرنسي: رفع الحجر الصحي عن جميع المناطق بالبلاد

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رفع الحجر الصحي عن عموم فرنسا، لبدء مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إن كل مناطق فرنسا ستعتبر خضراء اعتبارا من الاثنين مع الإسراع بفتح الاقتصاد، مضيفًا أنه سيتم فتح كل الحدود الأوروبية الداخلية، ابتداء من الغد وستفتح على الدول خارج الاتحاد الأوروبي ابتداء من شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن أولوية فرنسا خلال الفترة المقبلة تحسين الاقتصاد وجعله قويا ومستقلا وقادر على مواجهة أية أزمة، معلنا انتصار بلاده على فيروس كورونا المستجد.