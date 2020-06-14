قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الدولة أعادت حوالي 30 ألف مواطن من المصريين العالقين بالخارج خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن رحلات عودة العالقين مازالت مستمرة لأي مصري يرغب في العودة.

وأضاف «منار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الدولة بدأت في إعادة العالقين في قطر، على أن تأخذهم من عمان وليس قطر، مشيرًا إلى أن الدولة اتفقت مع شركة وسيطة تنقل العالقين من الدوحة إلى مسقط، ثم من مسقط للقاهرة بواسطة شركتين مصريتين.

وذكر أن عدد العالقين في دولة قطر يصل إلى عدة آلاف، مضيفًا أن الدولة تعيد العالقين في تركبا بشكل مباشر؛ عددهم قليل.

وأكد أن تذاكر الطيران القديمة؛ منذ يوم 19 مارس وحتى أول يوليو، جميعها قيد التشغيل ويمكن لأصحابها استخدامها بدون أي غرامات أو إضافات.

وعقد وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، ضمن خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، خلال الأيام الماضية، والتي سمحت بالعودة التدريجية لبعض المؤسسات العامة والخاصة.