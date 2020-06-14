نائب رئيس جامعة طنطا يكرم فريق عمل برنامج التحول الرقمي

كرم الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، فريق العمل الذي أعد ونفذ برنامج التحول الرقمي ونظم المعلومات عن بعد لعدد 200 متدرب من مختلف قطاعات الجامعة بمركز الحساب العلمي بكلية التجارة.



من جانبه، قال الدكتور ابراهيم الاطروش ، مدير مركز الحساب العلمي بكلية التجارة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون البناء بين جامعة طنطا ممثلة في الإدارة العامة للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة وطنطا.



حضر التكريم مدير مركز الحساب العلمي بكلية التجارة، وعاطف مصطفى مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة وفريق العمل بمركز الحساب العلمي.