نيفين جامع: وزير التعليم طلب عددا من الكمامات القماش لاستخدامها في امتحانات الثانوية العامة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة كانت حريصة منذ بداية أزمة فيروس «كوفيد- 19» على إنتاج الكمامات الطبية، لافتة إلى أنه مع الوقت ظهرت الحاجة إلى الكمامات المصنوعة من الأقمشة، نظرًا لكونها عملية وسعرها أقل بالنسبة لاستخدامها.

وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن وزير التربية والتعليم طلب عددًا من الكمامات القماشية، لأنه يريد استخدامها في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن الوزارة لديها العديد من مصانع الغزل والنسيج التي تعمل في إنتاج الكمامات القماشية.

وأوضحت أنها أجرت اجتماعات مع رئيس غرفة الملابس الجاهزة ورئيس المجالس التصديرية للنسيج وبعض المصانع الكبرى، بغرض إطلاعهم على المواصفات المعتمدة من وزارة الصحة، مضيفة أن الوزارة أتاحت المواصفات بتفاصيلها بشكل عام، وكذا المستندات اللازمة لإضافة المواصفات، حتى تتقدم المصانع التي تريد إضافة الكمامات إلى إنتاجها بطلب للوزارة.

وأكدت أن الوزارة حريصة على إدارة عجلة الإنتاج في المصانع، نظرًا لوجود العديد من العمالة غير المنتظمة في هذه المصانع، مشيدة بتكاتف جهود أصحاب المصانع ورجال الأعمال والمواطنين.