علماء ألمان يستخرجون نفايات بلاستيكية عمرها عقدان من البحر

عثر علماء ألمان في قاع البحر على نفايات بلاستيكية تبدو وكأنها جديدة ، رغم أن عمرها بلغ نحو 20 عاما، وكانت هذه النفايات عبارة عن عبوة لبن خاثر وكيس قمامة.



من جانبه، قال شتيفان كراوزه، عالم الكيمياء الحيوية من مركز جيومار هيلمهوتس لأبحاث المحيطات في مدينة كيل، إنه قد اتضح "عدم ظهور علامة تمزق أو تحلل لمكونات الكيس أو العبوة".



ويقدم الاكتشاف، الذي كتب عنه فريق عمل بقيادة كراوزه في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، لأول مرة دليل له سند على مصير البلاستيك في قاع البحار.



تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن تكاد لا تكون هناك بيانات طويلة الأمد عن النفايات البلاستيكية التي يتم استخراجها من قاع البحر على عمق يزيد عن 4000 متر، لأنه نادرا ما يمكن تأريخ المواد البلاستيكية التي يتم العثور عليها.



غير أنه كانت هناك مصادفة ساعدت الباحثين في حال العبوة والكيس في تأريخهما عن طريق بعض التحريات، إذ كان داخل الكيس عبوة كوكاكولا من إصدار خاص بمناسبة كأس ديفيز 1988، اما عبوة اللبن الخاثر فكانت من إنتاج شركة ألمانية وعليها رقم بريدي من خمسة أعداد لم يتم استخدامه قبل عام 1990، كما أن الشركة المنتجة تم بيعها في عام 1999 ومن بعدها اختفى اسم العلامة التجارية.



ورجح فريق البحث أن النفايات تركها باحثون ألمان في الفترة بين 1989 و1996 عندما كانوا يجرون بحثا في المنطقة على مسافة نحو 800 كيلومتر عن ساحل بيرو عن تأثيرات الاستخراج المحتمل لكريات المنجنيز، وقد عثر العلماء على النفايات البلاستيكية خلال زيارة مجددة للمنطقة في عام 2015، وقد التقط روبوت في أعماق البحر على هذين الاكتشافين في شرق المحيط الهادئ.



وقد لفت نظر العلماء خلال تحليل المواد البلاستيكية أن مجموعة ميكروبية مستقرة على الجسمين البلاستيكيين، وأن هذه المجموعة تختلف عن الميكروبات الموجودة في بيئة قاع البحر.



وقال كراوزه: "الميكروبات توجد جميعها في قاع البحر، لكن يبدو أن التراكمات الكبيرة للبلاستيك يمكن أن تؤدي إلى إحداث تحول في نسبة الأنواع السائدة".



وأضاف كراوزه أن من الممكن بناء على ذلك أن تخلق النفايات البلاستيكية في قاع البحر مواطن اصطناعية ومن ثم تهدد الأداء الوظيفي للنظام البيئي.