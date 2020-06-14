محافظ أسوان يشدد على إلزام المترددين على الجهات الحكومية بارتداء الكمامات

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اليوم الأحد، على استمرار أعمال الرش والتطهير بجميع الإدارات والمكاتب بالديوان العام وذلك ضمن خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها المحافظة وتنفذها إدارة الطب الوقائي لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتشمل التعقيم المتواصل لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص.



وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إلزام العاملين والمترددين على هذه الجهات بارتداء الكمامات الواقية حيث سيتم توقيع الغرامات المالية على كل من يخالف‪ هذا التعليمات، مشيرا إلى أن ذلك يتوازى مع ضرورة الالتزام بتطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحلات والسوبر ماركت، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسيرفيس سواء العامة أو الخاصة حيث تقوم الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ومن إدارة المرور بتحرير المخالفات وخاصة لسائقي سيارات السرفيس في حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة.



وأوضح أن خطة الإجراءات الإحترازية والوقائية تشمل التنسيق المتواصل مع القطاع العسكري وكافة الجهات المعنية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم المتواصل لكافة المناطق والبؤر التي يتم اكتشاف إصابات فيها بفيروس كورونا المستجد وذلك للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة وسلامة الأهالى والمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة .