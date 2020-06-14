 مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام في شمال مالي - بوابة الشروق
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مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام في شمال مالي

نور رشوان
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 2:06 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 2:06 م

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام في شمال مالي، على يد مسلحين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.

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