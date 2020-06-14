أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام في شمال مالي، على يد مسلحين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.