خفر سواحل كوريا الجنوبية تضبط 6 مهاجرين صينيين بطريقة غير قانونية

ألقت سلطات خفر السواحل الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، القبض على 6 مواطنين صينيين آخرين دخلوا البلاد باستخدام قوارب النجاة الصغيرة لعبور المياه بين البلدين بطريقة غير قانونية، وبذلك يصل إجمالي الصينيين الذين تم اعتقالهم بسبب دخولهم إلى شاطئ الساحل الغربي بطريقة غير قانونية إلى 12 شخصا من أصل 18.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن خفر السواحل الكوري أصدر مذكرة توقيف بحق الصينيين الستة بتهمة انتهاك قانون مراقبة الهجرة، ومعظمهم أقاموا في كوريا الجنوبية بصورة غير قانونية في الماضي، وفقا لنتائج التحقيق.

وأوضح خفر السواحل، أنهم عبروا البحر الغربي للوصول إلى كوريا الجنوبية بشكل غير قانوني، بحثا عن عمل مؤقت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).