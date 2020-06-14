وزير الطيران: لم يتم تحديد أسعار الرحلات

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الرحلات ستعاود العمل في بداية شهر يوليو المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أضاف «منار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد: «لم يتم تحديد أسعار الرحلات حتى الآن بالزيادة أو النقصان، وسيتم العمل على الالتزام بالإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية مثل التباعد بين الركاب وارتداء الكمامة».

وكان وزير الطيران المدني أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، خلال الأيام الماضية، والتي سمحت بالعودة التدريجية لبعض المؤسسات العامة والخاصة.