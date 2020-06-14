ضبط عاطلين لتعديهما على شخصين بالأسلحة النارية في النزهة

ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطلين؛ لاتهامهما بالتعدي على شخصين وسرقة هاتفي محمول منهما بالإكراه بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير القاهرة اللواء أشرف الجندي بإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكان مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط عاطلين، وبحوزتهما طبنجة صوت، و4 طلقات صوت، وسلاح أبيض "كتر"، وهاتفي محمول.

واعترفا في محضر الشرطة بسرقة الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من شخصين كرهاً عنهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وتبين أن صاحب أحد الهاتفين مصاب بجرح قطعى بالرأس، وقررا بأنهما حال تواجدهما شقتهما فوجئا بالمتهمين هدداهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وتعدى أحدهما على المجني عليه "المصاب" بمؤخرة الطبنجة المضبوطة بحوزتهما محدثاً إصابته، واستوليا منهما على الهاتفين ولاذا بالفرار.