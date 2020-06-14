الرئيس الفرنسي: حققنا انتصارا على كورونا وسيتم فتح المطاعم بباريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده حققت انتصارا على فيروس كورونا المستجد، معلنا إعادة فتح المطاعم في منطقة باريس، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد: «استطعنا أن نؤمن طعامنا ونحافظ على حياة الكثيرين.. أعددنا لما نسميه بالفتح بعد الإغلاق، تجاوزنا المخاوف، لذا سيتم العودة إلى العمل تدريجيا، أعددنا لفتح المطاعم في باريس، نحتاج إلى عودة مؤسساتنا الاقتصادية بالكامل».

وأكد أن إدارته بالتعاون مع الشعب نجحت في الحفاظ على حياة عشرات الآلاف من الحيوات، مشيرا إلى فخره بما تم إنجازه خلال ما سماه بـ«الامتحان»، وأن أزمة كورونا حملت الكثير من الدروس التي يجب فهمها والاستفادة منها.

وسجلت فرنسا، أمس السبت، 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29398، فيما بلغ عدد الإصابات 193886.