راموس يتحدث عن حالته البدنية وهدايا الريال لإيبار ويوجه رسالة لمتضرري كورونا

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أكد سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، أن حالته البدنية جيدة وذلك بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة إيبار، والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقع راموس على هدف منهم.

وفاز ريال مدريد 3-1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في أولى مباريات الملكي بعد عودة استئناف الليجا التي توقفت لـ3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال راموس في تصريحات بعد المباراة: «لقد قمنا بعمل جيد وعملنا بجد لنكون في حالة جيدة، وعاد الفريق إلى العمل واللعب بأفضل طريقة ممكنة».

وأضاف:«من الطبيعي ألا يكون لدينا نفس أداء الشوط الأول، وقدمنا ​​بعض الهدايا لإيبار في الشوط الثاني».

وتم استبدال قلب دفاع ريال مدريد في الدقيقة 61 وشوهد واضعا لكيس ثلج على فخذه بعد خروجه من الملعب وجلوسه في المدرجات.

وقال راموس بشأن إصابته:«غير مزعجة، وكان سبب ذلك هو التحميل الزائد، وبشكل عام نحن جيدون [جسديا]».

وأضاف:«لكن علينا أن نستمر في التحسن وأعتقد أن وجود 5 بدائل أمر جيد للجميع، لكل الفرق، إنه يفيد الفرق الكبيرة والجميع».

ووجه رسائل للمتضررين من فيروس كورونا وقال:«كقائد أريد أن أرسل رسالة دعم إلى جميع الذين عانوا من فقدان أحد أحبائهم».

وأضاف:«كان من الغريب أن تكون في المنزل ، ولكن الأشياء الجيدة تخرج من كل شيء.

وأتم:«كرة القدم بمثابة ترفيه وآمل أن تعيد تنشيط الجانب التجاري في القليل من الاشياء».