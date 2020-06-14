أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في منافسات رمضان المنصرم، خاصة منذ عرض الحلقات الأولى.

وقالت سوسن بدر، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن العمل يتحدث عن موضوع عام وهو "ما الذي يحدث إذا مر الإنسان بتحربة قاسية هل يحب مرة أخرى أم لا"، وأنها مرت، مع ابنتها التي جسدتها ياسمين عبدالعزيز ووالدتها التي جسدتها ليلى عز العرب، بتجارب عنيفة وصبح لديهن عداء مع الرجال.

وأكدت تحمسها لهذا العمل خاصة أنها منذ فترة كبيرة كانت بعيدة عن تجسيد عمل اجتماعي؛ لذلك حرصت على التركّيز في تفاصيل الشخصية لتخرج بالشكل المطلوب.

وأشارت إلى أنها تغيرت كثيرا بعد كل التجارب الفنية التي خاضتها، وتطورت بشكل كبير من كل النواحي عن بدايتها، وأصبح لديها خبرة كبيرة، وأنها تتعلم من أخطائها، وطريقة استيعابها للأدوار أصبحت مختلفة.

ولفتت سوسن بدر إلى أن كل دور قدمته على الشاشة أخذ من روحها ويحمل جزءا منها، وحتى وإن كان الدور غير مناسب لها، فلقد تعلمت منه، فكل ما مر عليها علمها شيئا.

وجرت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام إذ تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.

وشارك في بطولة المسلسل كريم فهمي، وشريف منير، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري.