 «تعليم مطروح»: فتح القبول بقسم البترول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية - بوابة الشروق
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«تعليم مطروح»: فتح القبول بقسم البترول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية

أحمد سباق
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 11:51 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 11:51 م

قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه تقرر فتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، للالتحاق بقسم البترول في المدرسة الثانوية الصناعية بمجموع كلي 236 درجة، مع تجاوز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية.

وأوضح أن شروط قبول الطلاب أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية في ذات العام، وألا يتجاوز سن الطالب عند التقدم 18 سنة، وأن يكون من أبوين مصريين.

وذكر أنه سيتم تقديم المستندات المطلوبة بمعرفة الطالب، أو ولي أمره بمقر التعليم الفني بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمدينة مرسى مطروح في مواعيد العمل الرسمية انطلاقا من صباح يوم 21 يونيو الجاري، وحتى يوم ٢ يوليو المقبل.

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