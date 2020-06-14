استمرار أعمال رصف محوري الجيش و3 شوارع رئيسية في بورفؤاد

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تتواصل حاليًا أعمال المرحلة الأخيرة لرصف شارعى الجيش، و3 شوارع رئيسية بمدينة بورفؤاد، ورفع كفاءة الأرصفة الجانبية، وذلك لتسهيل حركة المشاة والمركبات.

ويأتي ذلك في إطار خطة الرصف العامة التي أطلقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ لتغطية جميع المحاور المرورية الرئيسية والفرعية بأحياء ومدينة بورفؤاد.

وقال المهندس محمد عبدة رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، في بيان إعلامي، إن المرحلة الأخيرة تتضمن إضافة الطبقة السطحية للأسفلت، وأعمدة الإنارة العامة على أرصفة الجانبين، مشيرًا للانتهاء من جميع الأعمال قريبًا.