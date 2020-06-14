أعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عن إجراءات الوقاية المقرر اتباعها مع عودة حركة السياحة تدريجيا، بالتزامن مع عودة حركة الطيران بداية من أول يوليو.

وقال العناني خلال مؤتمر صحفي إنه بالنسبة لإجراءات الوقاية بالفنادق عند استقبال النزلاء، فإنه يشترط توفير جهاز اختبار سريع، ويتم تحميل قيمة الاختبار على فاتورة النزلاء، ويلتزم الفندق بتخصيص طبيب لفحص كل نزيل، للتأكد من خلو الجميع من أي أعراض أو أمراض تنفسية، وتعقيم امتعة النزلاء عند وصولهم وقبل دخولها الفندق، وتركيب أجهزة تعقيم عند مدخل الفندق، وتوفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال، وتطهير كافة المناطق باستمرار وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور العناني، أنه فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والإشراف الداخلي والمغسلة، فإنها تشمل تطهير الغرف بشكل يومي بالأدوات الخاصة بمنع انتشار العدوى ووفقا لتعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن والحمامات العامة، وتطهير كافة الممرات والغرف بعد مغادرة النزلاء، وتوفير آلة بخار لتعقيم الاثاث والاقمشة، وتطهير المغسلة يوميا بعد انتهاء عمليات غسيل المفروشات.

وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية في قسم الأغذية والمشروبات، فتشمل ترك مسافة متر ونصف بين الطاولات، والحد الأقصى للكراسي أربعة لكل طاولة، وتطهير المطعم والطاولات والأدوات بعد كل وجبة، والتأكد من وجود لافتات لا تلمس الطعام باليد.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه سيحضر اجتماعا مع وزراء السياحة العرب يوم الأربعاء المقبل، وسيقوم خلال هذا الاجتماع بعرض كافة الإجراءات الاحترازية في مصر، فيما يخص القطاع الفندقي، وذلك تحفيزا للسياحة العربية والخليجية.

من جهته .. أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الخطط التي وضعتها الدولة لعودة الطيران والسياحة اعتبارا من أول يوليو المقبل، كان العامل الرئيسي فيها هو الحفاظ على صحة المواطنين والسائحين على قدم سواء وهي مسألة أساسية، مضيفا أن جميع الخطط تتميز بالمرونة الكافية بحيث يتم الحفاظ على صحة المواطنين والسائحين وأيضا صحة العاملين في قطاعي الطيران والسياحة .

وقال هيكل، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يتعلق بعودة الطيران والسياحة تعادل ذات الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع الدول التي ستعيد فتح مطاراتها مرة أخرى.

وأوضح وزير الدولة للإعلام، أنه تم خلال اجتماع لجنة الأزمات بمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي الإعلان عن مجموعة من القرارات من بينها عودة السياحة والطيران أول يوليو المقبل، مضيفا أن هناك بعض الضوابط والإجراءات التي سيتم اتخاذها بمجرد فتح الباب للسياحة والطيران خلال 15 يوما من الآن .