ألمانيا تعتزم منح مكافأة مالية للتدريب في الشركات الصغيرة والمتوسطة

يعتزم مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية يوم الاربعاء المقبل إقرار صرف مكافأة مالية للتدريب في الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة كورونا.

جاء ذلك وفقا لمعلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، وبحسب هذه المعلومات فإن وزارات التعليم والاقتصاد والعمل اتفقت على ورقة بنود رئيسية تمثل الأساس لهذه الخطوة.

وتشير الورقة إلى أن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 500 مليون يورو.

وستساعد هذه المكافأة في الحصول على وظيفة متدرب في ظل الجائحة، وجاء في الورقة :" يجب أن نمنع تحول أزمة كوفيد-19 إلى أزمة للمستقبل المهني للشباب ولتأمين الكوادر الفنية".

ومن المنتظر أن تحصل الشركة الصغيرة أو المتوسطة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 249 شخصا، والتي تضررت "بشكل كبير" من أزمة كورونا وحافظت مع ذلك على المستوى التدريبي لديها، على منحة بقيمة 2000 يورو تُصْرَف لمرة واحدة عن كل عقد تدريب تبرمه للعام 2020. وسيتم صرف المنحة بعد النجاح في إتمام الفترة التجريبية.

وستمنح الحكومة 3000 يورو لكل شركة عن كل عقد تدريب تبرمه، في حال تجاوز عدد العقود المستوى المعتاد للشركة، ويسري هذا الِإجراء على الشركات التي تستقبل متدربين من شركات اضطرت إلى إشهار إفلاسها بسبب الجائحة.

كما تعتزم الحكومة أيضا دعم الشركات التي قل العمل لديها بصورة ملحوظة بسبب الجائحة، ولم تتمكن من تخفيض أوقات دوام متدربيها، حيث ستحصل على 75% من القيمة الإجمالية لعقود التدريب على مدار الشهور التي قل فيها العمل بمقدار النصف على الأقل.

ونصت الورقة على أن صرف الدعم سيتم عندما تدخل إرشادات التمويل حيز التنفيذ، ونوهت إلى أن صرف الدعم محدد حتى نهاية ديسمبر 2020، مع استثناء الشركات التي ستستقبل متدربين من شركات أخرى سواء بشكل كامل أو بشكل مؤقت، حيث سيتم تمديد التمويل بالنسبة لها حتى نهاية يونيو 2021 بحد أقصى.

كان ممثلون عن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا (حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) اتفقوا على المكافأة من حيث المبدأ في الثالث من يونيو الجاري.