تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 247 إلى 186269 حالة.
وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات ليبلغ 8787 في المجمل، حسبما نقلت وكالة رويترز.