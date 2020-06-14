 تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا - بوابة الشروق
الأحد 14 يونيو 2020 11:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

وكالات
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 10:56 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 247 إلى 186269 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات ليبلغ 8787 في المجمل، حسبما نقلت وكالة رويترز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك