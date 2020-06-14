«الأزهر للفتوى»: كورونا يسيطر على الأسئلة الدينية للمواطنين

سيطرت الأسئلة الدينية المتعلقة بفيروس كورونا المُستجد، على أسئلة الناس خلال شهر رمضان الماضي، بحسب تقرير مُفصل، خص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية «الشروق» به.

وكانت أكثر الأسئلة الشائعة، عن «حكم وكيفية صلوات الجماعة في المنازل بسبب غلق المساجد نظرًا للإجراءات الاحترازية، حكم صلاة الجمعة إذا لم تؤد في المساجد، حكم صلاة القيام -التراويح- في المنزل، حكم الإفطار في رمضان خوفًا من كورونا، كيفية غُسل الموتى الذين توفوا بفيروس كورونا، هل من مات بفيروس كورونا من الشهداء».

كما شاعت أسئلة أخرى مثل: «هل يجوز إعطاء زكاة المال للمستشفيات التي تعالج كورونا؟، حكم التنمر على المصابين بفيروس كورونا، حكم الصلاة بالكمامة، حكم تعليق ولي الأمر لصلوات الجمعة والجماعة في المساجد، حكم الدعوة لصلاة القيام جماعة خارج المسجد رغم الأمر بعدم عقد الجماعات، حكم الاعتكاف في المنازل بدلًا من المساجد، حكم صلاة الجمعة خلف المذياع في المنازل، حكم صلاة العيد في المنزل، حكم الصدقة والزكاة على غير المسلمين المتضررين من فيروس كورونا».

وكان قد استقبل المركز، أسئلة هاتفية ونصية وإلكترونية، بلغت 97.578 فتوى في كل فروع الفقه.

ووردت أسئلة أخرى إلى المركز خلال رمضان، والتي تتعلق بحكم ما يُفطر ومالا يُفطر، وهي أسئلة يكررها الناس، وحُسمت إجاباتها في أزمنة سابقة، ومنها: «حُكم قطرة الأنف وحقنة الأنسولين وحُقن الفيتامينات واللبوس، وحكم استخدام مساحيق التجميل وأدوات الزينة في نهار رمضان، وحكم صوم المُرضع والحامل، وهل الأشعة بالصبغة على الرحم في نهار رمضان تؤثر على الصوم، وهل التبرع بالصفائح الدموية يبطل الصيام، وأحكام الحيض في الصيام، وحكم من كان عليها قضاء أيام صيام رمضان فائت ولم تصمها ودخل عليها رمضان لاحق، حكم من ظل زمنًا طويلًا لا يصوم ثم تاب وأراد الصوم»، بجانب أسئلة مثل: «زكاة الفطر ومقدارها ووقت إخراجها، وزكاة المال وجواز إخراجها في هيئة مواد عينية مثل حقائب ـ شنط ـ رمضان».

كما أعد المركز 5500 فتوى، أعدها قسم البحوث والمراجعات والنشر بالمركز، والذي يضم عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر، وشملت إجابات في فروع الفقه المتعلقة بالعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، وأيضًا الفتاوى التي تخص النساء والفكر والأديان.

وتكررت أسئلة كثيرة مثل: «حكم احتساب الديّن من الزكاة، حكم إخراج الزكاة عينية للفقراء؟، هل الزكاة واجبة في الخضراوات والفواكه، كيفية حساب زكاة الدهب بعيارات المختلفة، زكاة الودائع بعد 5 سنوات، وزكاة المال المُدخر للزواج، حكم دفع الزكاة للمستشفيات».

وأصدر المركز 11 إصدارًا، أبرزها «الدليل الشامل الخاص بكورونا والأمراض والأوبئة»، تضمن التدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى، بالاستناد إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويقول المركز، إن الرسول قال في حديث: «لا يُوردن ممرِض على مُصِح» فيما يتعلق بتجنب الاختلاط ولا يختلط مريض بمرض معد على صحيح، وأنه في آداب السعال، أن النبي كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته.

ودعا الرسول إلى تجنب البصق في الشوارع، وقال: «البُزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»، بجانب حديث دعا فيه الرسول إلى عدم التفث في الطعام أو الشراب آو آنيتهما، إذ قال الرسول «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء».

واستعرض المركز، مبادئ الحجر الصحي في وقت الطاعون، إذ جعل الخروج من البلاد المصابة من كبائر الذنوب، وجعل الصابر على البقاء فيها مثل أجر الشهيد.