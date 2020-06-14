نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد قسم عزل مصابى كورونا بالمستشفى العام

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تفقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، مستشفى الإسماعيلية العام لمتابعة إجراءات وتجهيزات المستشفى لاستقبال مصابى فيروس كورونا، بعد تخصيص قسم خاص للعزل بطاقة 50 سريرًا.

وتفقد النائب والسكرتير العام المساعد ومرافقيهم أقسام الاستقبال والطوارىء، وغرف العزل الداخلي والصيدليات والمخازن الخاصة بالمستلزمات الطبية والوقائية.

ووجه نائب المحافظ الشكر لجميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والإداريين تقديرًا لمجهوداتهم في خدمة المرضى خلال الفترة الحالية.

ويعالج مصابو كورونا في عدة مستشفيات منها الصدر والحميات ومستشفى جامعة قناة السويس، بجانب بيت الشباب الدولى ومستشفى أبو خليفة التي تتصدر مستشفيات العزل الطبي على مستوى الجمهورية، وتعمل بطاقة 127 سريرًا.