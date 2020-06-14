إلغاء ترخيص فندق بالغردقة بعد حفل راقص

قال اللواء عمر و حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الفندق الذي انتشر فيديو لحفل راقص أقيم بداخله دون التزام الإجراءات المفروضة من الدولة تم سحب ترخيصه.

أضاف «»، في مداخلة تليفونية ببرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «مصر الأولى»، مساء السبت: «الفندق دا تم إلغاء ترخيصه، وبعد التنسيق مع وزير السياحة، الفيديو وصلني في الساعة 5 مساء وفورا تم دفع لجنة والتواصل مع الوزير، وبإذن الله القرار هنعلن عنه رسميا بسحب الترخيص».

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه البدء بفتح الباب للسياحة الداخلية كتجربة للإجراءات والضوابط الاحترازية، مؤكدا أن أي فندق يسمح له بإعادة فتح أبوابه للنزلاء يجب عليه مراقبة التزام النزلاء بالإجراءات المفروضة؛ وإلا سيتم سحب رخصته.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحفل راقص في فندق بالغردقة، يظهر في مجموعات من النزلاء لا يلتزموا بإجراءات التباعد الاجتماعي، ولا بارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.