نيفين جامع: جميع العاملين في المنطقة الصناعية بأكتوبر شباب مصريين

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تواصل أعمالها منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن الوزارة استثنت بعض المصانع من قرارات حظر التجوال، بناءً على رغبتهم في استمرار العملية الإنتاجية.

وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه جاءت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إعطاء رسالة إيجابية باستمرار عجلة الإنتاج، مؤكدة أن الشركات تعمل بكامل طاقتها.

وذكرت أن زيارة أمس كانت مميزة لأحد الشركات العالمية المقيمة في المنطقة الحرة، كاشفة أن العمالة الموجودة في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر جميعها من الشباب المصريين؛ من بينهم عدد كبير من الفتيات.

ولفتت إلى أن أهم مجال يعمل به هذا المصنع يتمثل في تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات لأنواع عديدة من السيارات والمركبات، منوهة بأن الاستثمارات في هذا المجال تتعدى 4 مليارات جنيه.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، عددًا من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، بدأها بتفقد المصنع الجديد الذي أقامته شركة "إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت"، لإنتاج الضفائر الإلكترونية للسيارات الكهربائية، وهي إحدى شركات "سوميتومو" العالمية، برفقة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.