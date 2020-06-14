 حزب الحرية المصرى ينظم ندوة حول الدعاية الانتخابية فى ظل فيروس كورونا - بوابة الشروق
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حزب الحرية المصرى ينظم ندوة حول الدعاية الانتخابية فى ظل فيروس كورونا

على كمال
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 4:13 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 4:13 ص


قام حزب الحرية المصرى، بأمانة القاهرة تحت رعاية اللواء أحمد العزازى أمين القاهرة، بدعوة شباب الحزب والمتخصصين لطرح الأفكار حول الدعاية الانتخابية فى ظل أزمة كورونا.

ونظمت أمانة شباب القاهرة برئاسة عبد العزيز سمير، ندوة تحت مسمي كيفية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ظل أزمة كورونا، بحضور عدد 20 شاب وفتاة وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الصحية للجميع وذلك بمقر أمانة القاهرة، بحضور اللواء أحمد العزازي الأمين العام لمحافظة القاهرة، وجلال الزغاط الأمين العام المساعد لمحافظة القاهرة، والسفيرة سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة بالاتحاد الدولي لنقابات عمال مصر.

وتناولت الندوة الحديث عن كيفية إجراء الانتخابات في ظل أزمة كورونا وتم عمل ورشة عمل من خلال الحضور حول رؤيتهم حول كيفية إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسى النواب والشيوخ.


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