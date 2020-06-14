مسؤول فلسطيني: طلبنا اجتماعا للأمم المتحدة لبحث مخطط الضم الإسرائيلي

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأحد إنه تم تقديم طلب فلسطيني لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

وذكر المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الطلب قدمته بعثة فلسطين إلى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتم التنسيق بشأنه من المجموعة العربية في المنظمة الدولية.

وأكد المالكي استمرار الجهود والاتصالات الفلسطينية لحشد أوسع جبهة دولية لمناهضة مخطط الضم الإسرائيلي والضغط على الولايات المتحدة الأميركية لعدم دعمه.

من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، إنه تم الاتفاق على رفع مستوى اجتماع مجلس الأمن ليكون على المستوى الوزاري يوم 24 من الشهر الجاري.

وذكر منصور، للإذاعة الرسمية، أن الاجتماع الذي من المرجح أن يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيخصص لبحث المخطط الإسرائيلي للضم وآليات إلغائه.

وأفاد بأنه تمت الدعوة للمشاركة على المستوى الوزاري أو أعلى، مشددا على أهمية الاجتماع كونه سيعقد بمشاركة عدد من الدول على مستوى وزراء الخارجية، وممثلي الدول المختلفة، إضافة لرؤساء الكتل الدولية مثل حركة عدم الانحياز وجامعة الدول العربية.

وأعرب منصور عن التطلعات الفلسطينية في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته ويطالب حكومة إسرائيل بوقف الاستيطان نظرا لخطورته على مستقبل عملية السلام وحل الدولتين.

في السياق، أكد مسؤول مكتب الاعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده الدبلوماسية ومواقفه السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية في إطار منع قيام إسرائيل بتنفيذ مخطط الضم.

وقال عثمان، في تصريحات إذاعية، إن الاتحاد الأوروبي "يتابع كل ما يجري على الأرض من انتهاكات الاحتلال وجرائم مستوطنيه ضد المواطنين، المتمثلة بعمليات الهدم والترحيل ومصادرة الأراضي، للتأكيد على أن هذه الأراضي فلسطينية، لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية في سبيل الحفاظ على الوجود الفلسطيني".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل دوما بعدم التعرض للمشاريع الممولة من قبله في الأراضي الفلسطينية وعدم اتخاذ خطوات تتعارض ورؤية حل الدولتين المدعومة دوليا.