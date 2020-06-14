محافظ قنا: لجنة المرور على مستشفيات العزل تتابع سير العمل بمستشفى حميات نجع حمادي

أكد أشرف الداودي محافظ قنا، استمرار عمل لجنة المرور اليومي على مستشفيات العزل المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كورونا لمتابعة سير العمل بها، حيث قامت اللجنة اليوم بتفقد مستشفى حميات نجع حمادي للتأكد من توافر الادوية والمستلزمات بالمستشفى وانتظام حضور الأطقم الطبية.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين في حال ضبط أي مخالفات خلال مرور اللجنة بكافة المستشفيات، وأشار إلى أنه قام بتشكيل الجنة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد بحيث تقوم بمتابعة سير العمل وانتظام حضور الأطقم الطبية والتأكد من توافر الأدوية المستلزمات الطبية أدوات مكافحة العدوي بكميات مناسبة ومتابعة مدى جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال المرضي والتعامل معهم ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات.

من جانبه، أكد كمال شلبي، السكرتير العام، خلال زيارته لمستشفى حميات نجع حمادي، أن جميع المستلزمات الوقائية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة، لافتا إلى أن اللجنة تأكدت من قيام المستشفى بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها أو المرضى المعزولين منزليا.