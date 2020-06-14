محافظ البحر الأحمر: تحدثت مع وزير السياحة لإصدار قرار إلغاء الترخيص لفندق حفلة الرقص بالغردقة

علق اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حفل راقص يضم العشرات من المواطنين، من نزلاء السياحة والداخليه ، في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأفاد محافظ البحر الأحمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب على قناة "MBC مصر" ببرنامج "الحكاية"، إلى تفاجأ بالفيديو وعلي الفور قمت بإبلاغ وزير السياحة لوقف تراخيص الفندق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، قائلاً "مش هيتكرر"

واضاف حنفي _ كنا عاوزين نبدا خلال المرحله القادمه لاستقبال السياحة الخارجية لكن ماحدث يجعلنا نفكر ، وأكمل هناك أكثر من 61منشاه حصلت علي تراخيص السلامه الصحية (بناقص هذا الفندق) ونستكمل بالباقي

وأشار خلال المداخله من حق أي فندق يعمل شكل ترفيهي وموسيقي ، ولكن يكون من خلال التباعد مع وجود التزامات للإجراءات المتبعه ، ولكن ماحدث( الدنيا كانت عل بعضها)

للاسف اداره الفندق لم تسيطر فإنها لا تستحق هذا الترخيص