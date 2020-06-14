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قررت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، بحيث يتم توزيع مستفيدي تكافل وكرامة على مرحلتين.

وتبدأ غدا الاثنين المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد، على أن يستمر الصرف لهم يومي الاثنين والثلاثاء 15-16 يونيو.

ويبدأ الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.5 مليون مستفيد اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو وبقية الشهر بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالي ٣.٦ مليون اسرة بما يشمل حوالى ١٥ مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.