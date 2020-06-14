قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت أيضا منطقة سوق الخضار في وادي الهارية جنوب مدينة الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين.