كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 34 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار للاتجاه التصاعدي في الإصابات الجديدة .

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن 30 اصابة من أصل 34 حالة رصدت في منطقة العاصمة سول، حيث يعيش نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وقالت إن كوريا الجنوبية سجلت حتى الآن 12الفا و 85 إصابة بالفيروس. شفي منها 10 آلاف و 718 شخصا، ولا يزال 1090 يخضعون للعلاج ، فيما توفي 277 آخرين.