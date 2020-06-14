كيف تحولت الغابات المضغوطة إلى وسيلة لمواجهة تغير المناخ في أوروبا؟

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انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة استزراع الغابات المصغرة في فناء المنازل الأوروبية والمدارس وبجانب الطرقات، بينما أثبتت تلك الغابات المضغوطة فاعلية في إنعاش الحياة البرية من حولها أكثر من عمليات التشجير التقليدية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تقوم فكرة الغابات المضغوطة للعالم اليابانى أكيرا مياواكى على زراعة غابة بمساحة صالة التنس كثافتها 3 شتلات فى المتر الواحد ولا يقل تنوع النبات فيها عن 30 نبتة محلية مختلفة.

ويقول أنصار تلك النظرية إن الغابات المضغوطة إنها تنمو أسرع من الغابات العادية بـ10 مرات وتصبح أعلى كثافة بـ30 مرات وتزيد التنوع البيئى أكثر بـ100 مرة.

وتأكد الدراسات العلمية إن زراعة أكثر من نوع نبات بمنطقة واحدة فعال لامتصاص ثانى أكسيد الكربون أكثر بـ40 مرة من المساحات المزروعة بنوع نبات واحد.

ويذكر أن مياكي نجح في زراعة 1000 من الغابات المضغوطة فى اليابان وماليزيا قبل أن تتوسع الفكرة نحو القارة الأوروبية.

وفى هولندا، تم زراعة 100 غابة مضغوطة منذ عام 2015 مع خطة لزراعة 100 غابة العامين القادمين.

كما قامت جمعيات أهلية بزراعة 40 غابة مضغوطة على نطاق فرنسا وبلجيكا.

ويقول عالم البيئة إريك دينرستين إن الغابات المضغوطة تصلح واحات إستراحة للطيور المهاجرة إذ تضم قدر كبير من التنوع الغذائى من النباتات والحشرات.

وأشارت دراسة لجامعة وجننجين الهولندية عام 2017، إلى أن الغابات المضغوطة أكثر تنوع بيئى من الغابات التقليدية نظرا لصغر مساحتها وعرضتها أكثر للشمس والحشرات القائمة باللقاح وبجانب ذلك يجذب تنوعها الغذائي الكثير من الطيور والبرمائيات.