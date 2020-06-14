بولندا تحيي الذكرى السنوية الـ 80 لنقل أول سجناء إلى معسكر أوشفيتز

أقامت بولندا، اليوم الأحد، مراسم لإحياء الذكرى السنوية الثمانين لنقل أول عدد من السجناء البولنديين عبر السكك الحديدية إلى معسكر الموت في عهد ألمانيا النازية في أوشفيتز.

ووضع الرئيس أندريه دودا وغيره من السياسيين البارزين ومن ممثلى الضحايا الزهور بجوار خط السكك الحديدية في المعسكر وأدلوا بكلمات تذكارية.

وكان هناك يهود بين 728 سجينا سياسيا تم نقلهم من سجن في بلدة تارنو جنوبا إلى المعسكر في 14 يونيو 1940، حسب الرئيس، مشيرا إلى أن جميعهم مواطنون بولنديون.

وتحيي بولندا ذكرى ضحايا معسكرات الاعتقال النازية في 14 يونيو من كل عام.