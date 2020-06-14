رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات: نطالب بالعناية بالمشروعات الصغيرة

قال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن الصناعة قاطرة التنمية في العالم وبالتحديد في مصر، موضحًا أنها تعطي أكبر معدلات تنمية، وتعظم الناتج قومي، وتعمل على إحلال الواردات بالإنتاج المحلي، وتعدل الميزان التجاري الخاص بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يؤكد حرص الرئيس على مشاكل الشعب بصفة عامة، والقطاع الصناعي بصفة خاصة.

وأشار إلى أن المشروعات الكبرى من الممكن أن تستحمل أكثر من شهر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مطالبًا العناية بالمشروعات الصغيرة التي تأثرت بشكل أكبر.

وأشاد رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم الصناعة من تخفيض سعر الغاز والكهرباء، وفائدة البنك المركزي، قائلًا إن الصناعة تمر بأزهى عصورها؛ بسبب الدعم المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوه أن القطاع الصناعي لديه تحدي بالحفاظ على معدلات الإنتاج، والحفاظ على العاملين في ظل أزمة فيورس كورونا، مشيدًا بدور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التي تسعى لحل كل مشاكل القطاع.

وتابع: «هناك 70 ألف صانع داخل الاتحاد، ويعاهدون الرئيس أنهم سيكونون عند حسن ظنه لرفع الصناعة المصرية في الفترة المقبلة»، مضيفًا أن العديد من المصانع تزيد من استثماراتها، وتحسن منتجاتها، وتضيف منتجات جديدة، وتفتح أسواق خارجية، خلال الفترة الراهنة.

وناشد الدولة بتوفير أراضي للصناعة المصرية، والتدخل مع البنك المركزي لمنح فائدة تفضيلية للصناعة المصرية، متابعًا أن كل 1% زيادة في معدل النمو تتيح 100 ألف فرصة عمل.