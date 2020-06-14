إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا منذ شهرين

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قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إن 107 أشخاص توفوا بسبب وباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ شهرين.

ونقل موقع "إيران فرونت بيدج" الإخباري على الانترنت عن المتحدثة سيما السادات لاري القول اليوم الأحد إن الوفيات الجديدة ترفع إجمالي حصيلة الوفيات جراء كورونا في إيران حتى الآن إلى 837 حالة.

وأكدت أيضا تسجيل 2472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 187 ألفا و427 حالة.

وأضافت أنه حتى الآن تعافى 148 ألفا و674 مريضا وخرجوا من المستشفيات في أنحاء البلاد.

وذكرت المتحدثة أن 2781 شخصا من المصابين يعانون من حالة خطيرة من المرض حاليا.

كما أشارت إلى أنه تم حتى الآن إجراء مليون و244 ألفا و74 فحصا من فحوص كشف الإصابة بكورونا.