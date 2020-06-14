إيهاب الطماوي: حاولنا تقديم عملا تاريخيا في مناقشة قوانين الانتخابات

خاطب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، رئيس البرلمان علي عبدالعال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد قائلا: "إنك علمتنا كثيرا، وأعتقد أنه قد وصل إليكم أن اللجنة استغرقت حوالي 8 ساعات في كل قانون متعلق بقوانين الانتخابات، وكنا حريصين على الالتزام بالمحددات الدستورية، ولم يكن للجنة أو من يديرها أية مصلحة، ويشهد الجميع أننا استحدثنا مواد وضبط صياغات بناء على طلبات زملائنا من المعارضة".



وتابع: "حاولنا تقديم عملا تاريخيا"، ليرد عبدالعال: "لا أقول أن اللجنة تكاسلت أو لم تجتهد، ولكن لا أريد أي ثغرة واحدة، وأية جزئية هنا أو هناك يجب أن نستوفيها حقها".



ليواصل الطماوي: "المشرع المصري على مدار تاريخه لجأ إلى مناهج معروفة"، ليسارع عبدالعال: "لا نريد اللجوء إلى مناهج خاطئة، ومناقشة مادة مادة وفقرة فقرة أمر هام".