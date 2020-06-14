ألمانيا تبدأ في استخدام تطبيق التحذير من كورونا

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد أن التطبيق الرسمي للتحذير من الإصابة بكورونا التابع للحكومة الاتحادية سيتم طرحه وإطلاقه بعد غد الثلاثاء.

وأشار قسم المعلومات بـ (د.ب.أ) إلى أن الاختبارات الأخيرة على التطبيق سارت بشكل جيد.

ويهدف التطبيق إلى تحسين التعرف على سلسلة الإصابات بفيروس كورونا، وسيعمل على عدم السماح بمعاودة انتشار الفيروس بقوة مرة أخرى مع تخفيف الحياة العامة.

ووفقا لمعلومات (د.ب.أ)، فإن من المنتظر أن يشارك في طرح البرنامج كل من وزير الصحة ينس شبان ووزير الداخلية هورست زيهوفر وممثلين لشركتي (تي سيستمز) و(ساب) اللتين شاركتا في تطوير التطبيق بالإضافة إلى هيلجه براون رئيس ديوان المستشارية الألمانية.

ويمكن لحاملي الهواتف الذكية أن يقرروا طوعا ما إذا كانوا سيثبتون التطبيق على هواتفهم أم لا، ويمكن لاحقا إبطال مفعول التطبيق أو إزالته من الجهاز.

ويقيس التطبيق عبر خاصية البلوتوث ما إذا كان مستخدمه قد اقترب خلال 15 دقيقة أو أطول لمسافة أقل من مترين من مستخدم آخر، ويرسل التطبيق كل دقيقتين ونصف إلى خمس دقائق أرقام تعريف مُجَهَّلة دون تسجيل أماكن اللقاء، فإذا ما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا بالنسبة لأحد المستخدمين، إيجابية وتم مشاركة هذه المعلومة على التطبيق، فسيتم إخطار المستخدمين الآخرين بأنهم اقتربوا في الفترة الماضية من شخص مصاب بكورونا.

وتم استخدام خطة متعددة المراحل لحماية البيانات في التطبيق.

من جانبه، أشاد اولريش كلبر، المفوض الاتحادي لحماية البيانات بالتطبيق ووصفه بأنه "حل صديق لحماية البيانات".

كان حزبا الخضر واليسار طالبا بتوفير قاعدة قانونية لاستخدام التطبيق بغرض منع التمييز في أعمال الحياة اليومية ضد الأشخاص الذين لا يريدون استخدام التطبيق.



