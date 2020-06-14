ترتفع درجة حرارة الجو في فصل الصيف ويحاول الجميع الاحتفاظ ببرودة أجسامهم، عن طريق استخدام مكيف الهواء، أو الذهاب إلى الأماكن الساحلية، ولكن ماذا عن الطرق المستخدمة قديما قبل ظهور مكييفات الهواء؟

نشر موقع "أوليفر هيت كوول" الطرق المختلفة التي كان يتبعها الناس قديما قبل ظهور التكييف.

*الكهوف:

كلما ارتفعت درجة حرارة الخارج كلما انخفضت درجة الحرارة الكهوف الصخرية الواسعة مما جعل الكثير من الناس يبنوا منازلهم في الكهوف أو في أحد التلال للاستفادة من قدرة التبريد على الأرض، حيث تختلف قدرة الكهوف تبعا لعدد الفتحات بها، فإذا كان هناك فتحة واحدة فقط بحيث ينحدر منها فراغ الكهف إلي أسفل فأنه يكون بمثابة المخزن البارد، ويطلق عليه اسم "الكهف الساكن".

*بيوت الحجر

بعد رؤية كيف بقيت الحجارة في الكهوف باردة، بدأ الكثير من الناس في بناء منازل فوق الأرض من الحجر أو الطين المخلوط بالتبن، وهو ما يساعد على انخفاض الحرارة تماماً فى الصيف.

*الأقمشة المبللة

أثناء تشغيل المروحة، بلل كيس وسادة وضعه أمامها، وسوف تشعر بالنسيم الذي يسافر عبر غطاء الوسادة؛ ولكن يجب أن يكون باردًا جدًا، حيث استخدم قدماء المصريين والهنود والرومان واليونانيين هذه الطريقة نفسها لتبريد الأجزاء الأكثر دفئًا في منازلهم، حيث قاموا بترطيب حصيرة أو ورقة وعلقها في مدخل المنزل أو أي منطقة مفتوحة.

*الهندسة المعمارية

لعبت العمارة دورًا كبيرًا في الحفاظ على برودة المنازل، وذلك من خلال إنشاء القناطر والنوافذ الكبيرة والأسقف العالية، والتي يمكن فيها للبنائين أن يمرروا النسيم في الهواء الطلق ويخلقون التهوية المتقاطعة التي تحافظ علي برودة المنازل.

*الأشجار

لإنشاء أكبر قدر ممكن من الظل، غالبًا ما كان يزرع أصحاب المنازل الأشجار على الجانبين الشرقي والغربي من منازلهم، حيث لم تسد الأشجار أشعة الشمس الحارقة فحسب، بل تبرد أيضًا أي نسيم يسيل عبر المنطقة إلى المنزل، وفي الشتاء ستفقد الأشجار أوراقها وتسمح للشمس بالتألق وتدفئة المنزل.