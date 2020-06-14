أفاد تقرير برازيلي أن نادي أتلتيكو مينيرو قدم عرضا لنادي بيراميدز من أجل التعاقد مع كينو المعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة «جلوبو سبورت» البرازيلية إن مسؤولي أتلتيكو مينيرو بدأوا في تفاوضهم مع مسؤولي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات البرازيلي كينو بعد أن أصبح اللاعب خارج حسابات الفريق في الفترة المقبلة بجانب عدم رغبة الجانب الإماراتي في الحصول على خدمات كينو بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة أن هناك عوائق من أجل التعاقد مع اللاعب وهي القيمة المالية لاتمام الصفقة، بجانب راتب اللاعب الغالي الذي يفوق الأندية البرازيلية على دفعها، لكن النادي البرزايلي سيستخدم علاقتهم الطيبة بين ألكسندر ماتوس وبين كينو من أجل الحصول على موافقة من اللاعب بتخفيض راتبه الذي يناسب قدرات المالية للنادي.

جدير بالذكر أن كينو قد أنتقل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي قادما من بيراميد على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الانتقالات الصيفية الماضية.