طالبان تصعد العنف رغم تكثيف جهود السلام

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 12 آخرين اليوم الأحد، في عنف له صلة بحركة طالبان الأفغانية، على الرغم من الجهود الدولية لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ فترة طويلة مع المسلحين المتطرفين.

وقال مسؤولون محليون إن المسلحين أوقفوا حافلة ركاب في إقليم قندوز بشمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل اثنين من القوات الحكومية.

وفي هجوم وقع الليلة الماضية على نقاط تفتيش أمنية في منطقة قيصر بإقليم فارياب، الواقع في الشمال أيضا، قتل اثنان من قوات الأمن وأصيب ثلاثة آخرون.

وفي إقليم ننكارهار شرق البلاد، قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق، طبقا لما ذكره المتحدث باسم الإقليم.

وأصيب عشرة ركاب على الأقل بحافلة صغيرة، عندما حوصروا في تبادل لإطلاق النار خلال اشتباك استمر لفترة قصيرة بين القوات الموالية للحكومة ومقاتلي طالبان في منطقة "بولي علم"، عاصمة إقليم لوجار، طبقا لما أكده اثنان من أعضاء المجلس الإقليمي.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع أنها قتلت ثمانية مسلحين بعد أن هاجموا نقاطا أمنية في إقليم باكتيكا أمس السبت. وأكدت الوزارة إصابة اثنين من أفراد قوات الأمن.

وقال مجلس الأمن القومي اليوم الأحد إن حركة طالبان كثفت العنف، بعد وقف لإطلاق النار استمر ثلاثة أيام، خلال عطلة العيد، التي أعقبها هدنة جزئية، لكن الحكومة مازالت تأمل في إحلال السلام.

وصرح المتحدث باسم المجلس، جاويد فيصل بأن "طالبان نفذت 222 هجوما إرهابيا في الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة 422 من أفراد قوات الدفاع والأمن الأفغانية وإلحاق أضرارا بـ51 جسرا و16 طريقا".

ولم تعلق طالبان على الفور على التصريحات.

وتقول الجماعة إنها ملتزمة باتفاق وقعته مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي.

وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان على سحب القوات الدولية، المتبقية في البلاد ويهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء محادثات سلام بين طالبان والحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في كابول.