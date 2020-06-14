 صحة شمال سيناء تنفي هروب مصاب كورونا من مستشفى العريش - بوابة الشروق
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صحة شمال سيناء تنفي هروب مصاب كورونا من مستشفى العريش

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 4:48 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 4:48 ص

نفى الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات بشمال سيناء ماتم ترويجة على صفحات التواصل الاجتماعي عن هروب مصاب لكورونا من مستشفى العريش العام .

و أكد الدكتور أحمد عبد الفتاح ان الخبر لا اساس له من الصحة ، و ان قسم العزل بالمستشفى تحت الرقابه الامنيه خلال ٢٤ ساعة .

من جهته ناشد الدكتور احمد منصور مدير مستشفي العريش العام المواطنين بعدم تداول أى اخبار كاذبة والحرص في تعاملهم مع الاخبار الزائفة بعدم ترويجها وأكد انه لا تهاون او تخاذل ، لكل من سولت له نفسه زعزعة أمن واستقرار المدينة بأخبار كاذبة خلال المرحلة الراهنه.


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