صحة شمال سيناء تنفي هروب مصاب كورونا من مستشفى العريش

نفى الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات بشمال سيناء ماتم ترويجة على صفحات التواصل الاجتماعي عن هروب مصاب لكورونا من مستشفى العريش العام .

و أكد الدكتور أحمد عبد الفتاح ان الخبر لا اساس له من الصحة ، و ان قسم العزل بالمستشفى تحت الرقابه الامنيه خلال ٢٤ ساعة .

من جهته ناشد الدكتور احمد منصور مدير مستشفي العريش العام المواطنين بعدم تداول أى اخبار كاذبة والحرص في تعاملهم مع الاخبار الزائفة بعدم ترويجها وأكد انه لا تهاون او تخاذل ، لكل من سولت له نفسه زعزعة أمن واستقرار المدينة بأخبار كاذبة خلال المرحلة الراهنه.