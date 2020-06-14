استطلاع: تراجع الدعم لطريقة تعامل بريطانيا مع كورونا إلى 30 %

أشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الأحد إلى أن 30 بالمئة فقط من الناخبين راضون عن تعامل الحكومة البريطانية مع وباء فيروس كورونا، الذي شهد تسجيل البلاد أعلى حصيلة للوفيات في أوروبا.



وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث "اوبينيوم" لصالح صحيفة "ذا اوبزرفر" أن "الاستياء من تعامل الحكومة مع فيروس كورونا يستمر في الارتفاع" حيث وصل إلى 48 بالمئة، فيما تراجع الدعم لتوجه الحكومة من 34 بالمئة في وقت سابق من هذا الشهر.



وأضاف المركز "هذا يمنح للحكومة صافي معدل دعم يصل إلى سالب 18 في ردها على واحد من أكبر التهديدات التي واجهتها البلاد".



ومن جهة أخرى، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد (بتوقيت لندن) إلى 295 ألفا و828 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.



ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس إلى 41747 حالة.



ومر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس..