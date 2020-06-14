أسامة هيكل عن فتح الأنشطة: سنتراجع إذا ازدادت إصابات كورونا

قال الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الدولة جاهزة لإعادة فتح النشاطات تدريجيًا، لكنها لم تتخذ أية قرارات قطعية حتى الآن، نظرًا لتغير مستجدات أزمة فيروس «كوفيد- 19».

وأضاف «هيكل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن» المُذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء اليوم السبت، أن الحكومة تجتمع باستمرار لاتخاذ القرارات حسب مستجدات أزمة كورونا، مؤكدًا أن الدولة ليس لديها مدى زمني لانتهاء الفيروس.

وأوضح أنه حال قررت الدولة واتفقت على فتح الأنشطة، وازدادت أعداد مصابي كورونا، فإنها ستتراجع عن قرارها وستعيد الغلق مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه صعوبة بالغة عند اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي.