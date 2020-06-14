وكيل «النواب»: من المحتمل نقل المجلس للعاصمة الإدارية مطلع العام المقبل

قال سليمان وهدان، وكيل ملجس النواب، إنه من المحتمل نقل مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة مطلع العام المقبل، منوهًا بأن مقر مجلس الشيوخ هو نفسه مكان مجلس الشورى السابق بالمقر الحالي، ومخطط أن يخصص له مكان بالعاصمة الإدارية.

وأضاف «وهدان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أنه من الممكن أن يتناوب مجلسي النواب والشيوخ الجلسات في العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها حال التعذر، نافيًا عقد انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، موضحًا أن قانون مجلس الشيوخ مازال يُناقش.

وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكن له علاقة بالإعلام، لأن دوره محدد بحيث لا يكون له حق الاستجواب ولا طلب الإحاطة؛ بينما له حق المشورة وإبداء الرأي.

وعن شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، أوضح أنه لابد أن يكون المترشح حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يتقدم إلى لجان الترشيح بخبراته العلمية والإدارية، وألا يقل سنه عن 40 عامًا، إضافة إلى تقديم إقرار الذمة، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو إعفائه منها حسب القانون.

وذكر أن هناك جدلًا لتنسيق العمال والفلاحين والمرأة بالمجلس؛ مازالت محل نقاش حتى لا يكون به عوار دستوري، مؤكدًا أن القانون لابد أن يتناسب مع النصوص الدستورية المعتمدة.

وأشار إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ تتمثل في مراجعة القوانين؛ شأنه شأن مجلس الدولة حاليًا، ووضع استراتيجيات وخطط ليستعين بها مجلس التخطيط، إضافة إلى الاختصاصات الرقابية السابقة على القوانين، مؤكدًا أنه لا يوجد تداخل بين اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ.