«فاينانشيال تايمز»: الفقر والشعبوية وضعا أمريكا اللاتينية في بؤرة تفشي كورونا عالميا

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن دول أمريكا اللاتينية، وهي تعد موطناً لنحو 8% فقط من سكان العالم، تعاني بشدة من تداعيات جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ حيث سقط فيها ما يقرب من نصف الوفيات الجديدة من جراء الفيروس في العالم.

وقالت الصحيفة، (في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني في هذا الشأن)، إن أشهرا من عمليات الإغلاق الصارمة فشلت في تسطيح منحنى العدوى، كما حدث في أوروبا وشرق آسيا، حتى أصبحت القارة تواجه أسوأ ما في العالم؛ خسائر بشرية فادحة وأضرار اقتصادية شديدة.

وأضافت: "أن مثال بيرو يوضح كيف فشلت الاستجابة التي بدت نموذوجية في ظاهر الأمر في العمل على النحو المنشود. فقد حصل الرئيس مارتين فيزكارا في البداية على إشادة دولية لرده القوي والسريع، حيث أمر الجيش بالخروج إلى الشوارع بعد أقل من أسبوعين من اكتشاف أول حالة اصابة بكورونا من أجل فرض حظر وطني وتهديد من يخترقونه. كما أعلنت حكومته عن حزمة بقيمة 32 مليار دولار لدعم الاقتصاد، بما في ذلك دفع 110 دولارات لمرة واحدة للعائلات الأكثر فقراً لمساعدتها على البقاء".

ولكن بعد ما يقرب من 3 أشهر، تكافح بيرو التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة لاحتواء الفيروس، لاسيما بعد تسجيل أكثر من مائتي ألف إصابة، متجاوزة فرنسا أو ألمانيا، ولا يزال معدل الوفيات مرتفعاً. ويقول خبراء إن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الإجراءات الحكومية في العمل، هو تضخم الاقتصاد غير الرسمي في البلاد، والذي يغطي حوالي 70% من القوى العاملة.

وأبرزت "فاينانشيال تايمز" مخاوف صناع السياسة من أن يؤدي الوباء -الذي من المتوقع أن يلحق الضرر باقتصادات المنطقة بشكل أشد من الاقتصادات في المناطق النامية الأخرى- إلى القضاء على عقدين من التقدم الاجتماعي، وإغراق عشرات الملايين من الناس في براثن الفقر والمخاطر التي تؤدي إلى تكرار موجة العام الماضي من العنف الاجتماعي والاحتجاجات. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تخلف هذه الدول عن سداد ديونها.

فمن جانبه، يقول أليخاندرو ويرنر، مدير إدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي بسياسات التحفيز المالي والنقدي: "إن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أزمة توزيع الدخل غير المتكافئة بالفعل وارتفاع مستويات الفقر. فعندما يختفي الشعور بحالة الطوارئ التي يفرضها وباء كورونا، قد نرى عودة أشكال السخط الاجتماعي في جميع أنحاء المنطقة. ومن المهم للغاية بالنسبة للنظام السياسي أن يركز على الجمع بين الناس وتوحيد بلدانهم لتنفيذ استجابة سياسية قوية للوباء".

وأوضحت "فاينانشيال تايمز" حقيقة أن وباء كورونا ضرب أمريكا اللاتينية بعد عدة أسابيع من أوروبا. وتم الإبلاغ عن الحالة الأولى في البرازيل في نهاية فبراير، وكانت لرجل مسن عائد من إيطاليا. فيما أثار التأخير في وصول الفيروس والانتشار الأولي البطيء على ما يبدو الآمال في أن المنطقة قد تنجو من الأسوأ، بسبب صغر سكانها والطقس الاستوائي الغالب على أراضيها.

والبرازيل، هي الآن ثاني أكثر البلدان إصابة في العالم بعد الولايات المتحدة، مع تسجيل أكثر من 800 ألف حالة وأكثر من 40 ألف حالة وفاة. كما سجلت أعلى عدد وفيات في العالم في الأسبوع الاسبوع الماضي حتى 11 يونيو وكان 6898 حالة، ويعتقد خبراء أن الوباء ربما يبلغ ذروته في البلاد بعد مرور اربعة اسابيع على الأقل من الآن.

أما عن المكسيكيين، فقد تلقوا أيضا رسائل مختلطة. حيث كان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، القومي اليساري، لا يزال يشجع مواطنيه في نهاية شهر مارس على تناول الطعام في المطاعم لتعزيز الاقتصاد وكان يقوم بنفسه بجولة في البلاد ويعانق المؤيدين، منتهكًا البروتوكولات الصحية، كما قام في أحد الرحلات بتحية أم أشهر تجار المخدرات المدانين في البلاد.

وتؤكد البيانات الرسمية اصابة أكثر من 130 ألف مواطن مكسيكي بالفيروس، فضلا عن تسجيل 16 ألف حالة وفاة، لكن ثمة 3 دراسات مستقلة على الأقل تشير إلى أن المكسيك لا تبلغ عن عدد الضحايا بشكل كبير. وعلى الرغم من استمرار ارتفاع عدد حالات كورونا في المكسيك، إلا أن الحكومة بدأت في تخفيف إجراءات الحظر، فيما يصر لوبيز أوبرادور على أن بلاده "قامت بترويض الفيروس"، على حد تعبيره.

وخلصت الصحيفة البريطانية إلى القول بإنه في حين عمدت أكبر اقتصادين في أمريكا اللاتينية إلى تشويش استجاباتهما، تصرفت معظم الدول الأخرى في المنطقة مثل بيرو، وقامت بالإغلاق السريع. لكن العديد منهم وجدوا أن التدابير التي أثبتت نجاحها في احتواء الوباء في الدول المتقدمة كانت أقل نجاحًا بكثير في قارة ذات تاريخ طويل من ضعف تطبيق القانون والتشكيك في الإجراءات الحكومية.

وقد عانت الإكوادور من موجة مروعة من الإصابات في العاصمة التجارية "غواياكيل" في أبريل الماضي. فكما هو الحال في دول أمريكا اللاتينية الأخرى، جاء الفيروس من خلال المواطنين الأغنياء الذين عادوا غالبًا إلى بلادهم من رحلات إلى إسبانيا وإيطاليا. حتى أصبحت المستشفيات والمشارح المحلية غارقة، وتركت الجثث لأيام في الحرارة الاستوائية دون أن تدفن حتى اضطر الأقارب إلى اللجوء إلى توابيت من الورق المقوى المؤقتة لدفن أحبائهم.